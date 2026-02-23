La Rai ferma Affari Tuoi | comunicazione ufficiale e decisione inevitabile quando torna

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente Affari Tuoi a causa di problemi di programmazione. La decisione riguarda l’interruzione dell’access prime time, che si riflette sulla presenza di Stefano De Martino in tv. La trasmissione non andrà in onda fino a domenica 1 marzo, quando dovrebbe riprendere con una nuova puntata. La scelta ha creato attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, che aspettano aggiornamenti ufficiali.

L’access prime time subisce modifiche. Stefano De Martino va in onda lunedì 23 febbraio, poi si ferma per l’intera settimana, con ritorno previsto domenica 1 marzo. Su Canale 5, Gerry Scotti propone La Ruota della Fortuna in versione ridotta, con chiusura attorno alle 21.20 per evitare un impatto diretto troppo brusco con l’inizio della kermesse. Da martedì a sabato, subito dopo il Tg1, spazio al PrimaFestival, la striscia che accompagna il pubblico verso la diretta dall’Ariston. Il Festival prende il via intorno alle 20.40 e si prolunga fino a notte inoltrata, spesso oltre l’una. La scelta più evidente riguarda Mediaset, che rinuncia a una controprogrammazione aggressiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it La comunicazione ufficiale alla Rai sull’access prime time: interessato anche Affari TuoiLa Rai ha deciso di modificare la programmazione in prima serata, coinvolgendo anche il quiz Affari Tuoi, a causa dei cambiamenti nelle abitudini degli spettatori. Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai 1 e quando torna Stefano De MartinoRai 1 ha deciso di sospendere la messa in onda di Affari Tuoi domenica 22 febbraio 2026, a causa di impegni improvvisi nel palinsesto. La Rai risponde a Berlusconi dopo la stoccata ad Affari Tuoi CLAMOROSO BOTTA E RISPOSTA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Affari Tuoi, puntata cancellata e De Martino verso un lunghissimo stop: la decisione della Rai; Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai1 e quando torna in Tv Stefano De Martino; Affari Tuoi non va in onda stasera 22 febbraio: De Martino sostituito; Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono Farah. Affari Tuoi stop per Sanremo 2026: come cambia la programmazione Rai e quando tornaL’arrivo di Sanremo 2026 porta con sé la consueta rivoluzione dei palinsesti Rai, e tra i programmi coinvolti c’è anche Affari Tuoi, il game show guidato ... ilsipontino.net Affari Tuoi, puntata cancellata e De Martino verso un lunghissimo stop: la decisione della RaiAffari Tuoi salterà sei puntate nei prossimi sette giorni. Ecco il nuovo calendario del gioco dei pacchi e come cambia la programmazione di Rai 1. libero.it "Vedendo quello che ho fatto do un senso a questa stanchezza che mi porto dietro. Sarà il cambio di stagione e invece no, abbiamo cominciato presto e fatto tanto. L'estate scorsa quando mi hanno offerto di condurre Affari Tuoi ed io ho accettato, avevo quest - facebook.com facebook