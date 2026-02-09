Lo Stato delle Cose a rischio a poche ore dalla messa in onda caos in Rai per le rivelazioni di Giletti

Poche ore prima della messa in onda, la Rai si trova nel caos. Massimo Giletti si prepara a trasmettere le chat integrali tra Ranucci e Boccia, nelle quali si parla di lui come parte di una

Tensioni in Rai per la puntata di stasera de Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti mostrerà le chat Ranucci-Boccia integrali in apertura, quelle nelle quali si riferiscono a lui come parte di una "lobby gay".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

