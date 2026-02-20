La Promessa anticipazioni 21 febbraio | Eugenia accusa Don Lorenzo Curro giura vendetta
Eugenia torna in paese e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere anni fa, in un tentativo di nascondere un segreto. La sua riapparizione scatena tensioni tra i protagonisti, mentre Curro promette di vendicarsi di chi ha causato dolore alla famiglia. La vicenda si svolge tra silenzi e sguardi carichi di sospetto, portando i personaggi a confrontarsi con il passato. La puntata si conclude con Eugenia decisa a chiarire tutto.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola, Eugenia torna e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere. Curro giura vendetta e di proteggerla. La popolare soap opera spagnola è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano accetta di spostare Catalina in gran segreto, Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Leocadia convince Don Alonso a ritrattare il consenso pubblico alle nozze tra Catalina e il mezzadro Adriano.
