La Promessa anticipazioni 21 febbraio | Eugenia accusa Don Lorenzo Curro giura vendetta

Eugenia torna in paese e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere anni fa, in un tentativo di nascondere un segreto. La sua riapparizione scatena tensioni tra i protagonisti, mentre Curro promette di vendicarsi di chi ha causato dolore alla famiglia. La vicenda si svolge tra silenzi e sguardi carichi di sospetto, portando i personaggi a confrontarsi con il passato. La puntata si conclude con Eugenia decisa a chiarire tutto.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola, Eugenia torna e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere. Curro giura vendetta e di proteggerla. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano accetta di spostare Catalina in gran segreto, Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Leocadia convince Don Alonso a ritrattare il consenso pubblico alle nozze tra Catalina e il mezzadro Adriano.🔗 Leggi su Movieplayer.it

