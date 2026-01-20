Lucrezia Guidone, nota attrice di Mare Fuori, ha condiviso di essere in attesa di un bambino, previsto per aprile. L'articolo approfondisce la notizia e fornisce dettagli sulla sua vita e sulla paternità, offrendo un quadro chiaro e rispettoso di questa importante fase personale.

Dolce novità per Lucrezia Guidone, volto di Mare Fuori, che ha annunciato di essere incinta, ad aprile dovrebbe partorire Lucrezia Guidone, volto di Mare Fuori, aspetta un bambino. L’attrice si è presentata alla prima di un film a Roma con un pancione che mostra la novità inattesa: nessuno si sarebbe aspettato questa importante novità da parte dell’attrice che è sempre riservata su ciò che riguarda la sua vita privata. Oltre ad aver preso il posto di Carolina Crescentini nella serie di successo Mare Fuori, è famosa anche per essere stata la protagonista della serie Netflix Fedeltà, al fianco di Michele Rondino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lucrezia Guidone è incinta: chi è il padre

Lucrezia Guidone è incinta, l’attrice di Mare Fuori diventerà mamma per la prima voltaLucrezia Guidone, nota per il suo ruolo di Sofia Durante nella serie Mare Fuori, si prepara a diventare mamma per la prima volta.

Chi è Lorenzo Tano, il fidanzato di Lucrezia Lando e figlio di Rocco SiffrediLorenzo Tano è conosciuto come il fidanzato di Lucrezia Lando e figlio di Rocco Siffredi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Lucrezia Guidone è incinta, l’attrice di Mare Fuori diventerà mamma per la prima volta - Lucrezia Guidone, attrice che ha ottenuto successo con il ruolo di Sofia Durante in Mare Fuori, diventerà mamma ... fanpage.it

Mare Fuori, Lucrezia Guidone è incinta per la prima volta - Lucrezia Guidone annuncia di essere incinta su Instagram: l’attrice di Mare Fuori mostra il pancione e riceve gli auguri di colleghi e amici ... daninseries.it

Lucrezia Guidone: presto mamma e nuovo capitolo della sua vita Lucrezia Guidone, nota per il suo ruolo di Sofia Durante in Mare Fuori, ha annunciato con grande gioia la sua prima gravidanza. Alla premiere di The Beauty, l’attrice si è mostrata con il panci - facebook.com facebook

«Mare fuori», Lucrezia Guidone, ex direttrice del carcere minorile, aspetta un bambino x.com