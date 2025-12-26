Tempo di lettura: 2 minuti Terzo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Lunedì 29 dicembre, alle ore 19, sul palco del Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” di Benevento si esibirà “Fire of Georgia: Royal National Ballet of Georgia”. “Fire of Georgia” è una straordinaria celebrazione della danza e della cultura georgiana. Uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al pubblico un’esperienza mozzafiato sospesa tra grazia ed energia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terzo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Fire of Georgia: Royal National Ballet of Georgia”

