Ciao potresti prestarmi 875 euro? Nuova truffa corre su WhatsApp | come funziona e come fanno a entrare nel nostro profilo

Un messaggio su WhatsApp fa nuovamente paura: qualcuno si spaccia per un amico e chiede 875 euro con una scusa urgente. Questa volta, le vittime sono a Firenze, e la truffa si diffonde tra persone che si fidano troppo di un messaggio apparentemente spontaneo. La richiesta arriva con una scusa sulla carta e un bisogno di pagare il notaio, ma dietro c’è un furto di identità. Chi riceve il messaggio deve stare attento e non cedere alle richieste improvvise.

Firenze, 28 gennaio 2026 – "Ciao, potresti prestarmi 875 euro? Devo pagare urgentemente il notaio e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera”. A una prima lettura è evidente che si tratti di una truffa. Eppure, a ben pensarci, ciò che inquieta davvero è quanto sia diventato semplice accedere ai nostri dati personali, entrare nei nostri profili e comunicare come se fossimo noi. È così che si diffonde una nuova truffa su WhatsApp: un contatto presente nella nostra rubrica – un amico, un parente, un collega –, il cui profilo è stato evidentemente evidentemente hackerato, ci scrive chiedendo con urgenza una somma di denaro per un pagamento imprevisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ciao, potresti prestarmi 875 euro?”. Nuova truffa corre su WhatsApp: come funziona e come fanno a entrare nel nostro profilo Approfondimenti su WhatsApp Truffa La nuova truffa corre su Whatsapp e riguarda anche la Tuscia: come difendersi Una nuova truffa si diffonde tramite WhatsApp, coinvolgendo anche la Tuscia. Il codice a 8 cifre che ruba il profilo WhatsApp: come funziona la truffa del concorso a premi Scopri come funziona la truffa del codice a 8 cifre che mette a rischio il tuo profilo WhatsApp. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. TRUFFA ZTL: il messaggio whatsapp che ti fa cadere nella trappola « »: ` La trappola social. Falsi messaggi WhatsApp con richieste di denaro da account hackerati: l’alert della polizia Ciao, potresti prestarmi 890 euro Devo pa facebook @valfurla Valentina ciao, mi potresti seguire che devo mandarti un dm Grazie x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.