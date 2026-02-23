La neve torna a uccidere | scialpinista morto sotto una valanga

Una valanga ha travolto uno scialpinista nel comprensorio di Merano 2000, causando la sua morte. La neve, che si era accumulata in modo instabile a causa delle recenti abbondanti nevicate, si è staccata improvvisamente. Gli addetti hanno trovato il corpo senza vita sotto un manto bianco di circa due metri. I soccorsi sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La tragedia si aggiunge a un fine settimana segnato da condizioni pericolose.

Il distaccamento è avvenuto intorno all'ora di pranzo, l'hanno ritrovato nel pomeriggio: per lui non c'era più niente da fare. Il suo corpo, riferisce il soccorso alpino, era sotto mezzo metro di manto nevoso Ancora un fine settimana nero per colpa del bianco della neve. Neve che da candida diventa mortale, assassina gelida e silenziosa, che non lascia scampo: nelle scorse ore, infatti, una persona ha perso la vita dopo essere stato travolto da un distaccamento nevoso nel comprensorio di Merano 2000. A perdere la vita è stato uno scialpinista altoatesino, 50 anni, Armin Schwitzer, originario di Sarentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è mortoUn uomo è morto in Valle d’Aosta dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre.

Tragedia in Valle d’Aosta, scialpinista perde la vita sotto una valangaUna valanga in Valle d’Aosta si è rivelata fatale a uno scialpinista che si trovava nella zona di Gressan, vicino alla Pointe de la Pierre.

