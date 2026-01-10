Tragedia in Valle d’Aosta scialpinista perde la vita sotto una valanga

Una valanga in Valle d’Aosta si è rivelata fatale a uno scialpinista che si trovava nella zona di Gressan, vicino alla Pointe de la Pierre. L’incidente ha provocato la perdita della vita dell’uomo, suscitando grande cordoglio tra gli appassionati di montagna. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e per fare luce sulle cause dell’accaduto.

La tragedia sulle montagne di Gressan, nella zona della Pointe de la Pierre. Un tragico incidente in montagna si è verificato oggi, 10 gennaio, in Valle d'Aosta, dove uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga nella zona della Pointe de la Pierre, nel territorio comunale di Gressan. L'allarme lanciato da alcuni testimoni. A dare l'allarme alla Centrale Unica del Soccorso (Cus) sono stati due testimoni che hanno assistito all'accaduto. Subito sono scattate le operazioni di emergenza, con l'intervento delle squadre specializzate del soccorso alpino.

Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. lapresse.it

Valanga travolge e uccide uno scialpinista: "Venite, è stato inghiottito dalla neve" - Una valanga ha travolto e ucciso uno scialpinista in zona Pointe de la Pierre, nel comprensorio di Pila, frazione di Gressan, in Valle d'Aosta. today.it

