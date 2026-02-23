La morte drl boss El Mencho cambia la guerra dei narcos | cosa succede ora in Messico

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è morto durante un'operazione militare nello stato di Jalisco, causata da uno scontro armato con le forze di sicurezza. La sua morte rappresenta un colpo forte per il cartello criminale che controllava vaste zone del paese. Le autorità hanno confermato l’accaduto e stanno monitorando le conseguenze sulla rete di traffico e violenza nel territorio. L’episodio modifica gli equilibri tra le fazioni in lotta.

Il Messico ha inferto il colpo più duro degli ultimi anni alla criminalità organizzata: Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è morto durante un’operazione militare nel cuore dello Stato di Jalisco. La sua eliminazione segna un punto di svolta nella strategia del governo contro i narcos e arriva in un momento di forti pressioni da parte di Washington per arginare il traffico di droga verso gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal Ministero della Sicurezza, il blitz è stato condotto dalle forze speciali nel municipio rurale di Tapalpa, nei pressi di Ajijic. L’operazione sarebbe stata pianificata dall’intelligence militare e realizzata con il supporto dell’aeronautica e di reparti scelti della Guardia nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

Messico nel caos. Rivolta dei narcos, attentati e spari in aeroporto. Ucciso il boss ?El Mencho?Una serie di sparatorie e attentati ha sconvolto la regione di Guadalajara, in Messico, a causa di una lotta tra narcotrafficanti.

Messico, ucciso il boss El Mencho durante un’operazione contro i narcos: scoppia la guerriglia, 26 vittime e aeroporti chiusiDurante un’operazione contro i narcotrafficanti, le forze di sicurezza hanno eliminato il capo criminale noto come El Mencho, provocando una violenta guerriglia con 26 vittime e la chiusura di diversi aeroporti.

Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco

Violenze in Messico dopo l’uccisione del boss ‘El Mencho’: vittime, arresti e avvisi diplomaticiMessico, caos e violenze dopo la morte del boss Nemesio Oseguera Cervantes, detto 'El Mencho': bilancio drammatico e misure di sicurezza in corso. notizie.it

Messico nel caos, esercito uccide El Mencho: narcos attaccano dopo la morte del bossNemesio Oseguera era ricercato anche negli Usa, su di lui taglia di 15 milioni di dollari ... adnkronos.com

Una delle figure più ricercate e pericolose del narcotraffico mondiale è caduta. Il Dipartimento della Difesa messicano ha confermato ufficialmente la morte di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come "El Mencho", leader supremo del pot - facebook.com facebook

Violenze in Messico dopo morte El Mencho, almeno 26 morti: indicazioni della Farnesina x.com