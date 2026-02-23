La mamma di Domenico morto a 2 anni dopo il trapianto | Se me lo tenevo a casa oggi stava qua

Patrizia Mercolino afferma che il suo dolore deriva dal fatto di aver portato il figlio a fare il trapianto. La donna spiega di aver avuto una sensazione negativa prima dell’intervento, temendo le conseguenze. Domenico, di soli due anni, è morto poche settimane dopo il trattamento. La madre ricorda con amarezza il suo istinto e il rimorso di aver deciso di affidarsi alle cure mediche. Ora, si chiede se avrebbe potuto fare diversamente.

Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: "Me lo sentivo che non dovevo portarlo. Se me lo tenevo a casa, oggi stava qua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreLa mamma di Domenico ha raccontato di essere rimasta con il figlio fino all’ultimo respiro, pochi giorni dopo il fallimento del trapianto di cuore.

Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma di Domenico: “Chi ha sbagliato deve pagare”Il decesso di un bambino dopo un trapianto a Napoli è stato causato da complicazioni mediche.

