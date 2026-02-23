La malaria in Italia | dopo la bambina di Chioggia numeri rischi e come proteggersi

Una bambina di 12 anni di Chioggia si ammala di malaria dopo un viaggio in Africa, e questa notizia riporta l’attenzione sui rischi di malattie importate. La causa è il contatto con zone a rischio durante il soggiorno. La malattia, rara in Italia, può ancora colpire chi si espone a ambienti endemici. La situazione solleva domande su come proteggersi durante i viaggi e sui controlli sanitari post ritorno.

Ammalarsi di malaria dopo una vacanza. Il caso della bambina di 12 anni di Chioggia ricoverata all’ospedale di Padova con una diagnosi di malaria al rientro da un viaggio in Africa riaccende i riflettori su quella che, nel nostro Paese, “è una malattia quasi esclusivamente di importazione”, spiega a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico. “Ci sono stati circa 600 casi annui tra il 2017 e il 2023, legati principalmente a viaggi in aree endemiche, mentre quelli autoctoni sono molto rari (circa 12 nel 2013-2017), con l’Italia libera dalla malattia dal 1970. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Febbre alta dopo la vacanza: bambina di Chioggia ricoverata per malariaUna bambina di 12 anni di Chioggia ha sviluppato una febbre alta dopo le vacanze e ha bisogno di cure specializzate.

Bambina di 12 anni con la malaria ricoverata a ChioggiaUna bambina di 12 anni ha contratto la malaria e ha bisogno di cure specialistiche.

La febbre altissima non passa, è malaria: 12enne trasferita all’ospedale di PadovaVENEZIA – Erano rientrati da qualche giorno a Chioggia da un soggiorno in Africa, quando la figlia 12enne ha iniziato a lamentare febbre alta. Portata all’ospedale della Navicella, la ragazzina è stat ... dire.it

Allarme malaria a Padova: dodicenne ricoverata dopo viaggio in AfricaScatta un allarme sanitario nel Veneziano per un sospetto caso di malaria che ha coinvolto una ragazzina di dodici anni residente a Chioggia, in provincia di ... thesocialpost.it

