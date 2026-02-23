bambina di 12 anni con la malaria ricoverata a chioggia

Una bambina di 12 anni ha contratto la malaria e ha bisogno di cure specialistiche. Le sue condizioni preoccupanti hanno portato l'ospedale della Navicella di Chioggia a trasferirla nel reparto pediatrico di Padova. La diagnosi è stata effettuata dopo alcuni giorni di febbre persistente e sintomi insoliti. I medici stanno monitorando attentamente la sua situazione, che resta delicata e richiede un trattamento mirato. La situazione rimane sotto stretto controllo.

A causa delle sue condizioni piuttosto preoccupanti, l'ospedale della Navicella di Chioggia ne ha disposto il trasferimento nel reparto pediatrico dell'ospedale di Padova Era da poco tornata da un viaggio in Africa insieme alla sua famiglia, quando ha iniziato a manifestare febbre e malessere generalizzato che hanno immediatamente preoccupato i suoi parenti. La piccola, di soli 12 anni, è stata quindi portata con una certa urgenza all’ospedale della Navicella di Chioggia, in provincia di Venezia, dove è stata prontamente presa in carico dai sanitari. La bambina presentava un’alterazione significativa della temperatura corporea che, insieme alla notizia del recente viaggio in Africa, ha immediatamente messo in allarme i medici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Febbre alta dopo la vacanza: bambina di Chioggia ricoverata per malariaUna bambina di 12 anni di Chioggia ha sviluppato una febbre alta dopo le vacanze e ha bisogno di cure specializzate.

Torna dall’Africa con la famiglia: bimba 12enne di Chioggia colpita da malaria e ricoverata in ospedaleUna bambina di 12 anni di Chioggia si trova in terapia intensiva a Padova dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Africa.

Bambina di 12 anni colpita dalla malaria, era tornata da un viaggio in Africa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bambina colpita da malaria ricoverata in ospedale a Venezia; Venezia, bambina di 12 anni ricoverata: ha la malaria; Malaria per una bambina di 12 anni: ricoverata a Padova, è grave; Bambina di 12 anni colpita da malaria: ricoverata in ospedale con febbre alta.

Bambina di 12 anni colpita dalla malaria, era tornata da un viaggio in Africa: i sintomiIl caso della dodicenne di Chioggia, attualmente ricoverata in terapia intensiva a Padova dopo un viaggio in Africa, ha riacceso l'attenzione ... msn.com

Malaria per una bambina di 12 anni: ricoverata a Padova, è graveUna bambina di 12 anni è stata trasferita ieri dall'Ospedale di Chioggia a quello di Padova ,per competenza pediatrica, dopo essere stata presa in carico e assistita con sospetto di malaria. La bambin ... msn.com

Mercatale di Vernio sotto choc: bambina di 3 anni morta investita da un'auto. Era sfuggita al controllo della mamma vicino casa >> https://buff.ly/KmaybQs - facebook.com facebook

Padova, bambina di 12 anni ricoverata per malaria x.com