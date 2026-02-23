Febbre alta dopo la vacanza | bambina di Chioggia ricoverata per malaria

Una bambina di 12 anni di Chioggia ha sviluppato una febbre alta dopo le vacanze e ha bisogno di cure specializzate. La causa del suo ricovero è stata la diagnosi di malaria, una malattia rara in Italia che si è manifestata con sintomi acuti. I medici hanno deciso di trasferirla all’ospedale di Padova per ricevere un trattamento più mirato. La ragazza si trova attualmente sotto osservazione e i medici monitorano attentamente il suo stato di salute.

Una ragazzina di 12 anni residente a Chioggia è stata trasferita dall’ospedale della cittadina lagunare all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova dopo essere stata diagnosticata con la malaria. Il trasferimento è avvenuto il 2 febbraio 2026, come comunicato dall’Ulss 3 Serenissima, per competenza pediatrica e vista la criticità del quadro clinico. La dodicenne era giunta al pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia nel primo pomeriggio, dopo aver manifestato per alcuni giorni febbre alta. La famiglia era da poco rientrata da un soggiorno in Africa, dettaglio che si è rivelato cruciale per la diagnosi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

