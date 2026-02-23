La magia dell’Olympia delle Tofane

La campionessa olimpica si allena all’alba sulla spettacolare pista delle Tofane, nota per la sua difficoltà e il panorama mozzafiato. La causa di questa scelta sta nella volontà di perfezionare la tecnica in condizioni di luce naturale e silenzio totale. Ogni giorno, affronta discese impegnative che richiedono concentrazione e coraggio. La pista, considerata tra le più prestigiose al mondo, attira appassionati e professionisti da ogni parte. La sua bellezza rende uniche le sessioni di allenamento.

La pista dell’oro, teatro di memorabili trionfi e rovinose cadute. Qui si incoronano le regine dello sci. Uno spettacolo. Una “bellezza del creato, la poesia di Cortina” come ha detto Sofia Goggia che oggi più di chiunque, tra gli sciatori, sembra aver capito quel posto magico Esiste una pista sciistica unica al mondo per storia, bellezza, difficoltà, prestigio. Ritrovarsi lì all’alba per la campionessa olimpica Sofia Goggia significa essere “circondati dalla bellezza del creato”. Ogni sciatore sogna di scendere quella pista, con o senza pettorina. E una volta fatto, resta per sempre nel cuore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sofia Goggia, la toccante lettera alla “Olympia delle Tofane” e il ricordo di Elena FanchiniSofia Goggia si emoziona ricordando Elena Fanchini e scrive una lettera alla montagna che le ha dato tanto.

Federica Brignone ORO sulla Olympia delle Tofane: Super Prova Milano Cortina 2026Federica Brignone conquista la medaglia d’oro sulla Olympia delle Tofane, dimostrando grande sicurezza dalla prima all’ultima discesa.

