Sofia Goggia la toccante lettera alla Olympia delle Tofane e il ricordo di Elena Fanchini

Sofia Goggia si emoziona ricordando Elena Fanchini e scrive una lettera alla montagna che le ha dato tanto. La campionessa italiana ha salito di nuovo il podio ai Giochi Olimpici, questa volta conquistando il bronzo in discesa libera. È il suo terzo podio consecutivo in questa gara, una conferma del suo feeling con le Tofane, che sembrano portarle fortuna. La Goggia ha dedicato questa vittoria alle sue radici e alle persone che le sono state vicine, in particolare alla memoria di Elena Fanchini.

Sofia Goggia ha confermato il suo feeling speciale con l'Olympia delle Tofane, salendo sul podio in discesa libera per la terza edizione consecutiva dei Giochi Olimpici e conquistando il bronzo alle spalle della vincitrice statunitense Breezy Johnson e della tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse azzurra ha completato così la sua collezione di medaglie a cinque cerchi, dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Beijing 2022, togliendosi una bella soddisfazione su una pista in cui spesso e volentieri ha saputo esaltarsi in passato (quattro successi e otto podi nel circuito maggiore a Cortina). All'indomani di una gara pesantemente condizionato dall'incidente di Lindsey Vonn, la sciatrice bergamasca ha scritto un lungo post su Instagram ricordando anche Elena Fanchini, scomparsa l'8 febbraio 2023.

