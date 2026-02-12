Federica Brignone ORO sulla Olympia delle Tofane | Super Prova Milano Cortina 2026

Federica Brignone conquista la medaglia d’oro sulla Olympia delle Tofane, dimostrando grande sicurezza dalla prima all’ultima discesa. La sciatrice italiana ha dominato la prova senza mai mostrare segni di nervosismo, portando a casa il risultato atteso. La vittoria arriva in vista di Milano Cortina 2026, dove si aspetta di rivederla protagonista.

Federica Brignone scia l'Olympia delle Tofane senza alcun timore dal primo all'ultimo metro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'azzurra mette già una super prova nella prima manche guadagnando la leadership e mettendo pressione a tutte le avversarie che ora devono rispondere alla prestazione perfetta della valdostana sulla pista più iconica di Cortina. Federica Brignone dimostra tutta la sua classe e la sua esperienza affrontando la mitica Olympia delle Tofane con coraggio e tecnica impeccabile dal cancelletto di partenza fino al traguardo.

Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Federica Brignone si prende la testa della gara di SuperG femminile sulle Tofane, a Milano-Cortina 2026.

GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026

Argomenti discussi: Brignone fa il miracolo in SuperG, gioia e commozione al commento; Federica Brignone, chi è l'azzurra oro al Super G: età, carriera, la mamma campionessa, gli infortuni e la rinascita; Sci, la discesa femminile, il risultato: Goggia è di bronzo: Il colore che mi mancava, ma preferivo l'oro. Vince Breezy Johnson davanti ad Aicher. Brignone decima e felice; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro.

Federica Brignone, chi è l’azzurra che ha vinto l’oro alle Olimpiadi 2026 in SuperGAlle fine ce l'ha fatta: alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro in SuperG nonostante fosse reduce da un ... lapresse.it

Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!Federica Brignone conquista l’Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia. generationsport.it

IMMENSA FEDERICA, ORO LEGGENDARIO Una straordinaria Federica Brignone conquista la medaglia d’oro nel Super-G olimpico, salendo sul gradino più alto del podio A seguito del tremendo infortunio alla gamba sinistra la TIGRE ce l'ha fatta an x.com

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel Super-G, con una grandissima prestazione nonostante le poche gare disputate in stagione per via di un brutto infortunio subito ad aprile facebook