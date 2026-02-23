La Life365eu ruba solo un set ad Ostiano

La squadra di Life365.eu perde contro Fantini-Folcieri Ostiano per 3-1, in un incontro deciso da un set perso ai vantaggi. La gara si è accesa fin dall’inizio, con le ospiti che hanno mostrato determinazione nonostante le difficoltà. La sconfitta, combinata con la vittoria di Cesena, fa scendere le forlivesi in una posizione critica in classifica. La prossima sfida si avvicina e il team cerca di reagire.

Incerottata e combattiva, la Life365.eu cade sul campo della Fantini-Folcieri Ostiano per 3-1 (25-18; 25-18: 25-27; 25-12) e nonostante una prova coraggiosa, la sconfitta e la contemporanea vittoria di Cesena sul campo di Bologna per 1-3, affondano le forlivesi al terzultimo posto che vale la retrocessione. Ad Ostiano, sono le padrone di casa a partire meglio, firmando a muro il primo doppiaggio a quota 14-7. Forlì reagisce e con Folli risale fino sul 17-15, ma le lombarde non tremano e riallungano, prima sul 20-15, prima di chiudere il set sul 25-18 con un mani out di Vidi. Il secondo set è ancora molto faticoso per le ragazze di coach Nello Caliendo, che partono bene, portandosi avanti sul 2-4, prima di subire un lunghissimo controbreak che ribalta il punteggio (11-4). 🔗 Leggi su Today.it

