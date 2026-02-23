La Juvecaserta batte San Severo e riaggancia Livorno al primo posto

La Juvecaserta ha vinto contro San Severo, portando a casa una vittoria importante che le permette di agganciare Livorno in testa alla classifica. La squadra ha mostrato grande determinazione, segnando 90 punti contro i 79 degli avversari al PalaPiccolo. La partita ha deciso molti equilibri del campionato, influenzando la corsa al primo posto. Ora, entrambe le formazioni si preparano alle prossime sfide per consolidare la loro posizione.

I bianconeri di coach Lardo disputano una gara di buona intensità, restando in controllo dell’inerzia del confronto per tutti i quaranta minuti di gioco e senza mai concedere agli avversari la possibilità di produrre un allungo significativo. Il confronto resta tuttavia in equilibrio per tre quarti di gara, con la Paperdi capace di imprimere la svolta decisiva nell’ultima frazione. Avvio caratterizzato da grande equilibrio, con le due formazioni a rispondersi colpo su colpo. La Juvecaserta chiude il primo periodo avanti 28-27 e mantiene il controllo del confronto anche nel secondo quarto, pur senza riuscire a distanziare in maniera definitiva il quintetto pugliese. 🔗 Leggi su Today.it

Paperdi Juvecaserta 2021, il ritorno al PalaPiccolo per la sfida contro San SeveroLa Paperdi Juvecaserta 2021 torna a giocare al PalaPiccolo dopo aver vinto contro Luiss Roma, una vittoria che ha rafforzato la fiducia della squadra.

La Juvecaserta batte Livorno e vola in vettaLa Juvecaserta conquista una vittoria importante contro Livorno al PalaPiccolo, portandosi al primo posto in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LNP Serie B Nazionale Girone B – (VIDEO) D’Argenzio e Radunic trascinano la Paperdì Juvecaserta al successo contro San Severo; Allianz Pazienza senza paura nella tana della Paperdi ma la vittoria è di Caserta; Basket B. La Juvecaserta batte San Severo e aggancia di nuovo la vetta della classifica; PALLACANESTRO: PAPERDÌ JUVECASERTA BATTE 90-79 SAN SEVERO. COACH LARDO: GRAN BELLA VITTORIA, ADESSO DOBBIAMO RICARICARE LE BATTERIE.

Guidata da un mostruoso Radunic, la Juve batte San Severo e torna in vettaCASERTA – Aggancio. La Paperdi Juvecaserta 2021 torna in vetta ed è quanto mai in lotta per la promozione in A. Questa sera, in un PalaPiccoloancira una volta soldi out e colmo di partecipazione emoti ... ecodicaserta.it

JUVECASERTA - Bianconeri a valanga contro San Severo, conquistate vittoria e primato in classifica22:34:14 La Paperdi Juvecaserta 2021 supera al PalaPiccolo l’Allianz Pazienza San Severo con il punteggio di 90-79 e, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi, riaggancia a quota 44 punti la ... casertafocus.net

Secondo le indagini, il sinistro si sarebbe verificato lungo la provinciale 13, nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi - facebook.com facebook