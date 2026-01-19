La Juvecaserta batte Livorno e vola in vetta

La Juvecaserta conquista una vittoria importante contro Livorno al PalaPiccolo, portandosi al primo posto in classifica. La partita si è svolta in un ambiente caldo e appassionato, con la squadra campana che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. Con questa vittoria, la Juvecaserta si unisce alla Virtus Roma in vetta, consolidando la propria posizione nella stagione in corso.

In un PalaPiccolo esaurito e ribollente di passione, la Paperdi Juvecaserta supera nettamente la Verodol Livorno, ribalta a proprio favore la differenza canestri nello scontro diretto ed aggancia al primo posto i labronici, raggiunti in vetta anche dalla Virtus Roma vittoriosa per 83-79 sul campo.🔗 Leggi su Today.it PalaPiccolo tutto esaurito, Juvecaserta all’assalto della vetta: arriva Livorno per la sfida che vale il primato

Domani, domenica 18, il PalaPiccolo di viale Medaglie d'Oro sarà pieno per la sfida tra Juvecaserta e Livorno, un incontro che può decidere la testa della classifica. L'evento, già esaurito da giorni, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in corsa per il primato. Un match atteso con interesse dagli appassionati, che promette grande spettacolo sul parquet.

Buongiorno my friends..Con la vittoria on the road nel derby con la PSA la Juvecaserta chiude il girone di andata al terzo posto in classifica avendo giocato una sola volta con il roster al completo in tutta la prima parte di campionato. Una partita che si é dimostr - facebook.com facebook

