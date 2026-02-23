La Goldengas ferma Attila La prima della classe cede
La Goldengas ha battuto Attila, che ha perso per via di una difesa più solida e di un attacco meno efficace. La squadra di casa ha dominato il primo quarto, creando un divario che ha mantenuto fino alla fine. Giampieri ha segnato 19 punti e ha guidato l’attacco, mentre Attila ha faticato a trovare continuità in fase offensiva. La partita si è decisa nel secondo tempo, lasciando intuire una svolta nel campionato.
GOLDENGAS 73 ATTILA 61 GOLDENGAS: Battisti 4, Giampieri 19, Sablich, Tourn 7, Cicconi Massi 7; Bomprezzi ne, Di Francesco 3, Fabbri ne, Clementi 7, Foglietti 7, Sirri 6. All. Petitto ATTILA PORTO RECANATI: Caverni 11, Ciribeni 7, Sablich 2, Mazzagatti, Gamazo 18; Farina 7, Caroè 13, Tartaglione, Virgili ne, Alfonsi ne, Quinzi 3. All. Coen Arbitri: Bonfigli e Martini Parziali: 21-15 36-32 59-41 73-61 Note: spettatori 400 circa. Una Goldengas trasformata rispetto a quella che solo una settimana prima aveva ceduto in casa al Forlimpopoli con una prestazione sottotono, con una grande partita supera e con merito la capolista Attila Porto Recanati, mai davvero nel match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
