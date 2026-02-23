la goldengas ferma attila la prima della classe cede

La Goldengas ha battuto Attila, che ha perso per via di una difesa più solida e di un attacco meno efficace. La squadra di casa ha dominato il primo quarto, creando un divario che ha mantenuto fino alla fine. Giampieri ha segnato 19 punti e ha guidato l’attacco, mentre Attila ha faticato a trovare continuità in fase offensiva. La partita si è decisa nel secondo tempo, lasciando intuire una svolta nel campionato.