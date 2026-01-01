Il 1° gennaio segna l’inizio della 24ª giornata di League One, con il Cardiff impegnato in una trasferta difficile contro il Wycombe. La squadra in testa alla classifica cerca la terza vittoria consecutiva, ma la partita si preannuncia equilibrata. Ecco i principali pronostici e analisi per una giornata ricca di sfide importanti nel campionato inglese di terza divisione.

League One, nel giorno di Capodanno va in scena l’intera 24esima giornata. Il Cardiff capolista insegue la terza vittoria di fila ma non sarà semplice contro il Wycombe. Quello di Capodanno è un altro giorno “sacro” per il calcio inglese. Soprattutto per le serie minori. La League One, la terza categoria del sistema calcistico – l’equivalente della nostra Serie C, per fare un paragone – è una delle grandi protagoniste del primo dell’anno. (Instagram) – Ilveggente.it Stavolta va in scena l’intera ventiquattresima giornata: c’è sempre bagarre ai piani alti, anche se il Cardiff capolista con le ultime due vittorie casalinghe (Exeter e Stevenage) ha dimostrato ancora una volta di essere la favorita numero uno per la promozione diretta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostici League One 1 gennaio: trasferta complicata per la prima della classe

