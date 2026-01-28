La Bcc Romagnolo vince contro l’Unica Volley, seconda in classifica. La squadra di Cesena ha conquistato un’importante vittoria in serie D femminile, battendo le avversarie con un punteggio di 3-1. Dopo un primo set dominato, le ospiti hanno reagito nel secondo, ma nel terzo e quarto parziale la Bcc Romagnolo ha preso il comando, portando a casa i tre punti. La partita ha dimostrato la determinazione della squadra di casa e le ambizioni di salire in classifica.

Nel campionato di pallavolo di serie D femminile, la squadra del Volley Club Cesena targata Bcc Romagnolo ha piegato le ambizioni dell’ Unica Volley, seconda in classifica, imponendosi con il risultato di 3-1 (25-12, 15-25, 25-23, 25-15). La palestra Comandini si conferma così un vero e proprio fortino per le bianconere: in tutto il girone d’andata, Cesena è stata sconfitta tra le mura amiche della palestra di piazzale Carlo degli Angeli solo in un’occasione, contro la capolista Vtr Rimini. La partita. Fin dal primo set la Bcc Romagnolo parte con grande aggressività: mette costante pressione dai nove metri, si dimostra composta a muro e ordinata nella fase difensiva; anche la ricezione gira decisamente meglio rispetto all’ultima uscita e, di conseguenza, il gioco è fluido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo ferma la seconda della classe

