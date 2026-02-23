La Giunta della Camera di Commercio si riunisce nei territori

La Giunta della Camera di Commercio ha deciso di incontrarsi nelle imprese locali per rafforzare i rapporti con il territorio. Il primo appuntamento si è svolto il 23 febbraio presso lo stabilimento Barilla di Parma e proseguirà a giugno a Piacenza. Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente le aziende e i rappresentanti economici nelle discussioni sulle sfide del settore. Le riunioni si terranno nelle sedi di imprese e enti delle tre province emiliane.

È partito il 23 febbraio dalla Barilla di Parma - e approderà in giugno a Piacenza - il ciclo di riunioni che la Giunta della Camera di commercio dell'Emilia terrà nel 2026 nelle sedi di imprese e di enti legati al mondo dell'economia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. «Una modalità itinerante - sottolinea il presidente dell'Ente camerale emiliano, Stefano Landi - che abbiamo scelto per dare un ulteriore segno di vicinanza alle imprese e ai territori sui quali ricade la nostra attività».

Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attualeNel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1.

Camera di Commercio di Roma, eletta la Giunta: i componentiIl consiglio della Camera di Commercio di Roma si è riunito il 19 gennaio 2026 per eleggere la nuova Giunta, l’organo esecutivo dell’ente.

La Camera di commercio vicina alle aziende del territorio - Videointerviste a Stefano Landi e Vittorio Dall'AglioLa giunta della Camera di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia si riunisce oggi nella sede di Pedrignano della Barilla. Una scelta inedita (la prima di una serie, il prossimo incontro sarà a ... gazzettadiparma.it

Eletta la nuova giunta della Camera di Commercio Venezia RovigoIl Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo si è riunito oggi alle 15.00 presso l'Auditorium Grimani nella sede camerale di Mestre e ha eletto i componenti della Giunta camerale. (ANSA) ... ansa.it

Il Presidente, il Consiglio Camerale, la Giunta, Il Segretario Generale e il personale della Camera di Commercio di Cuneo partecipano con profondo cordoglio al lutto della famiglia Ferrero per la scomparsa della Signora - facebook.com facebook