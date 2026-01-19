Camera di Commercio di Roma eletta la Giunta | i componenti

Il consiglio della Camera di Commercio di Roma si è riunito il 19 gennaio 2026 per eleggere la nuova Giunta, l’organo esecutivo dell’ente. La composizione della Giunta, nominata per un mandato di cinque anni, rappresenta un passaggio importante per l’orientamento delle attività e delle politiche dell’istituzione nel prossimo futuro.

Roma, 19 gennaio 2026 – Il consiglio della Camera di Commercio di Roma si è riunito questo pomeriggio e ha eletto la Giunta, organo esecutivo dell’Istituzione, che resterà in carica per i prossimi cinque anni. I componenti che affiancheranno il Presidente, Lorenzo Tagliavanti, sono: Claudia Conversi (Servizi alle imprese), Valter Giammaria (Commercio), David Granieri (Agricoltura), Luciano Mocci (Industria), Roberto Orlandi (Artigianato), Sergio Paolantoni (Turismo) e Filippo Tortoriello (Industria). “Con l’elezione della giunta, l’istituzione camerale – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma – ha completato il rinnovo dei suoi organi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

