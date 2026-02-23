La foto del vincitore scattata in anticipo Sanremo la rivelazione di Michele Bravi spiazza tutti

Michele Bravi ha svelato che la foto del vincitore è stata scattata in anticipo, sorprendendo il pubblico presente al Teatro Ariston. La scoperta ha fatto emergere dubbi sulla spontaneità delle premiazioni e ha acceso discussioni tra gli spettatori. Durante la serata, alcuni hanno notato dettagli che suggeriscono una possibile anticipazione dell’esito, lasciando il pubblico con più domande che certezze. La rivelazione di Bravi ha sollevato un acceso dibattito tra gli appassionati di musica e televisione.

Il momento della proclamazione al Teatro Ariston è da sempre uno dei più concitati della televisione italiana. Luci abbaglianti, orchestra che trattiene il fiato, artisti in attesa e milioni di spettatori collegati. Eppure, dietro quell’istante che sembra sospeso nel tempo, esiste una macchina organizzativa che si muove con mesi di anticipo. Anche per quanto riguarda la fotografia ufficiale del vincitore. A svelare un retroscena che ha incuriosito fan e addetti ai lavori è stato Michele Bravi, tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo. In un filmato diffuso su TikTok, il cantante si mostra davanti a un semplice telone bianco, intento a posare per un servizio fotografico apparentemente misterioso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

