La foto del vincitore di Sanremo 2026 è stata già fatta la rivelazione di Michele Bravi

Sanremo 2026 è alle porte e tutta l’Italia freme per conoscere il prossimo vincitore della kermesse canora. In realtà, la foto del trionfatore del Festival esiste già ed è stata già scattata. A rivelarlo è Michele Bravi che ha spiegato come sia una prassi quella di immortalare col trofeo tutti i partecipanti in modo da avere lo scatto subito pronto al momento della proclamazione. Sanremo 2026, c'è già la foto del vincitore Il retroscena sulla foto col trofeo del Festival La rivelazione di Michele Bravi Sanremo 2026, c’è già la foto del vincitore La foto del vincitore di Sanremo 2026 esiste già, ben prima che Carlo Conti annunci il suo nome sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival, in programma per sabato 28 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Michele Bravi a Sanremo 2026 racconta la dolcezza di sentirsi inadeguatiMichele Bravi, cantante e attore italiano, partecipa a Sanremo 2026 con la canzone

I Jelisse a Sanremo 2026 No, nemmeno questa volta: la loro reazione

Quando nel 2022 Michele Bravi salì sul palco del teatro Ariston per cantare la sua canzone e vide a bordo campo Drusilla Foer, scelta quell’anno da Amadeus come co-conduttrice, non resistette e disse che vedere Drusilla a Sanremo era bellissimo perché ra x.com

Michele Bravi ha solo 31 anni ma il pubblico italiano lo conosce da tanto tempo. Così il suo è uno dei volti più familiari scelti da Carlo Conti, la canzone che canterà alla sua terza volta in gara tra i big del Festival della Canzone Italiana di Sanremo si intitola P - facebook.com facebook