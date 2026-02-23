la fiorentina piega 1 0 il pisa nel derby salvezza grazie al gol di kean

Kean segna il gol decisivo che permette alla Fiorentina di battere 1-0 il Pisa nel derby salvezza. La partita ha avuto un valore particolare per entrambe le squadre, che lottano per evitare la retrocessione. La Fiorentina conquista tre punti fondamentali, mentre il Pisa cerca di recuperare nel campionato. La sfida si è giocata in un clima teso, con tante occasioni da entrambe le parti.

Vista la situazione di classifica delle due toscane, il derby del Franchi aveva un significato più grande dei tre punti in palio. A spuntarla dopo una partita sicuramente non spettacolare è l’undici di Paolo Vanoli, che porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato contro una rivale diretta per la lotta salvezza. In un primo tempo dominato in lungo e in largo dalla Viola, a fare la differenza è la rete di Moise Kean, che approfitta di un rinvio sballato di Canestrelli per portare in vantaggio la Fiorentina. Hiljemark cambia tutto nell’intervallo e nel secondo tempo il Pisa è sicuramente più competitivo ma il pericolo più grande per la porta viola è un pasticcio di Dodò, che evita per poco l’autogol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fiorentina, un gol che vale oro: Kean stende la Cremonese nel recupero e riaccende la corsa salvezzaLa Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese grazie a un gol di Kean nel recupero.

Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Pisa, resiste il gol di KeanKean ha segnato un gol decisivo nella partita tra Fiorentina e Pisa, scatenando l’entusiasmo dei tifosi.

