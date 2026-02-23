Diretta gol Serie A LIVE | Fiorentina Pisa resiste il gol di Kean

Kean ha segnato un gol decisivo nella partita tra Fiorentina e Pisa, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. La rete ha mantenuto in equilibrio la sfida, che si è accesa nel secondo tempo. La partita, valida per la 26esima giornata di Serie A, si è giocata davanti a un pubblico composto da appassionati e curiosi. La lotta tra le due squadre continua, con entrambe determinate a conquistare punti preziosi in classifica.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Pisa, resiste il gol di Kean

Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Diretta gol Serie A LIVE: Kean sblocca Fiorentina PisaKean ha segnato il primo gol della Fiorentina contro il Pisa, provocando una reazione immediata dei tifosi. Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0, gol annullato a Zaniolo! Fiorentina Verona 0-1, gol di OrbanSegui in tempo reale le principali emozioni della 15ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su gol, cronaca e risultati delle sfide più importanti. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Serie A, ventiseiesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Al Napoli non basta Beukema: Pasalic e Samardzic lanciano l'Atalanta. Disastro Chiffi, Conte furioso; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Atalanta-Napoli: pronostici, migliori quote e scommesse. LIVE Alle 20.45 Bologna-Udinese, le ufficiali: Italiano punta su Castro, Runjaic con Solet e ZanioloI padroni di casa stanno ritrovando gioco e risultati, mentre i bianconeri sono reduci dal ko interno con il Sassuolo ... gazzetta.it Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (26^ giornata, oggi 23 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica: Fiorentina Pisa e Bologna Udinese sono i posticipi della 26^ giornata, squadre in campo lunedì 23 febbraio. ilsussidiario.net Fiorentina-Pisa, formazioni ufficiali: la scelta su Gudmundsson e De Gea! Per Gosens, Tramoni e Durosinmi... - facebook.com facebook SERIE A | In campo il derby-salvezza Fiorentina-Pisa. Segui la DIRETTA #ANSA x.com