Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito | il marchio Futuro nazionale è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s

Roberto Vannacci dovrà rivedere il nome del suo nuovo partito. Il marchio “Futuro Nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex esponente del Movimento 5 Stelle. Per questo motivo, Vannacci non può usarlo e dovrà sceglierne uno diverso. La decisione è ufficiale e arriva dall’Ufficio brevetti e marchi del ministero delle Imprese.

Roberto Vannacci non può chiamare “Futuro Nazionale” il suo nuovo partito, perché il nome è già stato registrato il 25 febbraio 2011 all’Ufficio brevetto e marchi del ministero delle Imprese della Repubblica italiana. A depositarlo il 3 settembre 2010 fu un promotore finanziario di Giulianova, Riccardo Mercante. Tre anni dopo l’accettazione della registrazione Mercante si candidò con successo nel Movimento 5 stelle al consiglio regionale dell’Abruzzo, e per tutta la legislatura conclusa nel 2019 è stato consigliere regionale diventando anche capogruppo M5s. Il generale ha dunque un altro ostacolo da superare per la sua avventura politica, dopo la diffida presentata da Francesco Giubilei che ritiene quel marchio grafico copiato da quello del suo “Nazione futura”.🔗 Leggi su Open.online

