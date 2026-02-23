La famiglia di Lucia Salcone l’ha saputo dai social | l’avvocato sull’arresto per omicidio di Ciro Caliendo

Ciro Caliendo è stato arrestato per aver ucciso la moglie, Lucia Salcone, di 47 anni. La famiglia di Lucia ha appreso la notizia dai social, dove si sono diffuse le prime notizie sull’arresto. La coppia era coinvolta in un incidente avvenuto lo scorso settembre, che ora si collega all’accusa di omicidio. La polizia ha raccolto prove che collegano Caliendo all’episodio. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Ciro Caliendo è stato arrestato per l'omicidio della moglie, la 47enne Lucia Salcone. Nel settembre 2024 la coppia era rimasta coinvolta in un incidente. Ma per la Procura il sinistro sarebbe una messinscena. L'avvocato dei familiari della donna: "Approfondiremo, loro confidano nella giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ciro Caliendo arrestato per l’omicidio di Lucia Salcone: ‘Incidente simulato’, il rogo giallo e la svoltaCiro Caliendo è stato fermato dalla polizia di San Severo dopo che gli investigatori hanno scoperto che il rogo che ha ucciso Lucia Salcone era stato volontariamente appiccato.

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia SalconeCiro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto.

La polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sa - facebook.com facebook

