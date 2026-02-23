La famiglia di Domenico Caliendo attribuisce la morte del ragazzo a un omicidio volontario, dopo che il suo diario di perfusione è stato sequestrato dagli inquirenti. La tragedia, nota come il caso del “bambino col cuore bruciato”, ha portato le autorità a indagare sulle cause che hanno portato alla morte. Gli investigatori stanno analizzando i documenti trovati, sperando di fare chiarezza sulla vicenda. La ricerca di risposte prosegue senza sosta.

Con la morte del piccolo Domenico Caliendo, passata tristemente alla cronaca come la vicenda del “bambino col cuore bruciato”, l’inchiesta entra in una nuova fase. In attesa dei funerali, che si terranno a metà settimana dopo l’autopsia, il caso smette di essere soltanto sanitario e diventa soprattutto giudiziario. Il bimbo di appena due anni è deceduto domenica mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo ritenuto danneggiato. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e acceso i riflettori sulle procedure adottate. C’è un settimo indagato nell’inchiesta della procura di Napoli sul caso del trapianto di un cuore danneggiato a Domenico, bambino di due anni e mezzo deceduto sabato mattina nella Rianimazione dell’ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La famiglia del piccolo Domenico dice che è stato “omicidio volontario”. Sequestrato il diario di perfusione: ecco perché è importanteLa famiglia di Domenico Caliendo sostiene che il bambino sia stato vittima di un omicidio volontario, attribuendo la responsabilità a un possibile errore nel trapianto di organi al Monaldi di Napoli.

Morte del piccolo Domenico, il legale della famiglia: “Manca il diario di perfusione”Il legale della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica del Monaldi è incompleta perché manca il diario di perfusione.

