La famiglia del piccolo Domenico dice che è stato omicidio volontario Sequestrato il diario di perfusione | ecco perché è importante

La famiglia di Domenico Caliendo sostiene che il bambino sia stato vittima di un omicidio volontario, attribuendo la responsabilità a un possibile errore nel trapianto di organi al Monaldi di Napoli. Le indagini hanno portato al sequestro del diario di perfusione, un documento chiave per ricostruire le fasi dell’intervento. La richiesta di un incidente probatorio mira a chiarire i dettagli di quella operazione. Le autorità continuano a indagare su questa vicenda.

