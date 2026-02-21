La madre del piccolo Domenico morto dopo il trapianto a Napoli | Stanno girando raccolte fondi che sono truffe

In Rete raccolte fondi per il piccolo Domenico: ma sono truffe. La famiglia: "Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo".🔗 Leggi su Fanpage.it

“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreLa mamma di Domenico ha raccontato di essere rimasta con il figlio fino all’ultimo respiro, pochi giorni dopo il fallimento del trapianto di cuore.

E’ morto questa mattina il piccolo Domenico dopo il trapianto fallito al Monaldi di NapoliIl piccolo Domenico, di soli sei anni, è deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli, dopo un trapianto che non è riuscito.

La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull’erroreMorto il piccolo Domenico dopo due mesi di agonia in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Il racconto della madre, le ombre sugli errori nel trasporto dell’organo e le inchieste aperte dalla ... gazzettadelsud.it

Morte del piccolo Domenico: p. Tortorella (cappellano Monaldi), la testimonianza di questa madre è già un seme di speranzaÈ morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto. È stato un momento molto duro. Padre Alfredo Tortorella, cappellano dell'ospedale Monaldi di Napoli, ... agensir.it

La madre conferma la morte del piccolo Domenico: "Presto una fondazione per non dimenticarlo" x.com

#Domenico è morto al Monaldi. La madre: una fondazione per non dimenticarlo. Meloni: fare piena luce https://askanews.it/2026/02/21/a-napoli-e-deceduto-questa-mattina-il-piccolo-domenico/ - facebook.com facebook