Regione Toscana dimissioni dell’assessora Cristina Manetti da capo di gabinetto Giani risponde in Aula
In Toscana, si è verificata la recente dimissione di Cristina Manetti dall’incarico di capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani. La questione è stata affrontata in Aula durante un’interrogazione di Fratelli d’Italia, rappresentata dalla capogruppo Chiara La Porta. La risposta di Giani ha chiarito i dettagli di questa decisione, che ha suscitato attenzione nell’ambito regionale.
Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha risposto in Aula ad una interrogazione di Fratelli d'Italia, a firma della capogruppo Chiara La Porta, in merito alle dimissioni di Cristina Manetti dall'incarico di responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente Giani
Leggi anche: Patente ritirata per Cristina Manetti, capo di gabinetto di Giani
Leggi anche: Patente ritirata a Cristina Manetti, capo di gabinetto di Giani: è la candidata in pectore per l’assessorato alla Cultura
