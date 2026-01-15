Regione Toscana dimissioni dell’assessora Cristina Manetti da capo di gabinetto Giani risponde in Aula

In Toscana, si è verificata la recente dimissione di Cristina Manetti dall’incarico di capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani. La questione è stata affrontata in Aula durante un’interrogazione di Fratelli d’Italia, rappresentata dalla capogruppo Chiara La Porta. La risposta di Giani ha chiarito i dettagli di questa decisione, che ha suscitato attenzione nell’ambito regionale.

