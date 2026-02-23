La denuncia della compagna fa scattare il Codice Rosso 56enne arrestato per maltrattamenti

Una donna ha denunciato il marito, portando all’arresto di un uomo di 56 anni per maltrattamenti. La sua testimonianza ha attivato il procedimento del Codice Rosso e ha portato i carabinieri di San Martino Buon Albergo a intervenire. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato il 5 febbraio e trasferito in carcere su ordine del tribunale di Verona. La vicenda si è svolta in una casa della provincia di Verona, dove sono emersi comportamenti violenti.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato portato nel carcere di Montorio. Deve rispondere anche di lesioni personali e violenza sessuale Il 5 febbraio scorso, i carabinieri di San Martino Buon Albergo hanno arrestato un uomo di 56 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Verona. L’intervento si inserisce nell’attività quotidiana dell’Arma dedicata alla tutela delle vittime vulnerabili, un ambito in cui i militari operano con formazione specifica e con particolare attenzione alla sensibilità delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Pensionato milanese denuncia la moglie per maltrattamenti, scatta il codice rosso: 4 giorni dopo trovato morto in casaUn pensionato di 72 anni è stato trovato morto in casa a Milano, pochi giorni dopo aver denunciato la moglie per maltrattamenti con l’attivazione del codice rosso.

Crotonese, uomo arrestato per violenza domestica: minacce e maltrattamenti in famiglia, intervento del “Codice Rosso”.Un uomo di Petilia Policastro è finito in manette nel pomeriggio di ieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Violenze fisiche e psicologiche ai danni della compagna, che lo denuncia. Attivato il codice rosso: un giovane è stato arrestato; Ferrara, la moglie denuncia i 46 anni di maltrattamenti del marito: Botte e insulti dal primo giorno di matrimonio e durante la gravidanza; Vende sesso con la moglie a più di 120 uomini: accuse pesantissime per il marito; Botte alla moglie, al processo anche sospetti su matrimonio combinato: Una ragazza non sceglie.

Villaricca, 31enne picchia la compagna, poi si giustifica: Le ho dato solo due schiaffi, arrestatoMaltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Queste le accuse contestate a un 31enne di Villaricca (Napoli) arrestato dai carabinieri dopo la denuncia della compagna. La donna, 28 anni, si era ... tag24.it

Venezia, picchia la compagna e fugge con i figli: 33enne bloccato a Bergamo, scatta l'allontanamentoL'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e dovrà indossare il braccialetto elettronico. tag24.it

Descrivendo minuziosamente i sintomi, l'uomo ha ricevuto dall'IA un'allerta immediata: Grok ha ipotizzato un'appendicite atipica o un'ulcera perforata, classificando la situazione come "codice rosso" - facebook.com facebook