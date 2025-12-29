Pensionato milanese denuncia la moglie per maltrattamenti scatta il codice rosso | 4 giorni dopo trovato morto in casa
Un pensionato di 72 anni è stato trovato morto in casa a Milano, pochi giorni dopo aver denunciato la moglie per maltrattamenti con l’attivazione del codice rosso. La magistratura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso di Carlo Luigi Montalbetti, residente in zona Gorla. La vicenda evidenzia le delicate questioni legate alla tutela delle persone vulnerabili e alle conseguenze di situazioni di conflitto familiare.
Sarà l’autopsia disposta dai magistrati a stabilire le cause della morte di C arlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato morto sul divano di casa, in zona Gorla a Milano, lo scorso sabato. Era stata la moglie ad allertare i soccorsi quando ha scoperto il marito sul divano di casa privo di sensi. Sul petto presentava delle ecchimosi, motivo per il quale è stata disposta l’autopsia. Qualche giorno prima, l’uomo aveva denunciato la moglie. La moglie 52enne di origine polacca ha segnalato il decesso. L’uomo, qualche giorno prima, aveva denunciato la moglie per i continui litigi e discussioni violente al punto da far intervenire anche le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
