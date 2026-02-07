Crotonese uomo arrestato per violenza domestica | minacce e maltrattamenti in famiglia intervento del Codice Rosso

Un uomo di Petilia Policastro è finito in manette nel pomeriggio di ieri. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni di violenze e minacce in famiglia. L’uomo, accusato di maltrattamenti e minacce aggravate, è stato arrestato e portato in caserma. L’intervento rientra nelle misure del “Codice Rosso”, che mira a tutelare le vittime di violenza domestica.

Il terrore si è materializzato nel pomeriggio del 6 febbraio 2026 a Petilia Policastro, un piccolo centro del crotonese, dove un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. L’arresto, scattato in un contesto di violenza domestica che si protrae da tempo, è stato reso possibile dall’attivazione immediata del “Codice Rosso”, la procedura volta a garantire la massima protezione delle vittime di violenza. La vicenda, che ha avuto come protagonista una coppia residente nel comune, si è consumata in presenza dei militari, rendendo l’intervento ancora più tempestivo e risolutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Petilia Policastro

Ultime notizie su Petilia Policastro

