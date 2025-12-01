Non lo farò più… Fino a Natale! Giorgia Meloni spiazza tutti

Durante gli incontri pubblici che hanno accompagnato la chiusura della campagna elettorale del futuro governatore Alberto Stefani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiazzato i presenti annunciando una rinuncia personale che pochi si sarebbero aspettati. Nel corso dei tradizionali brindisi, la premier ha infatti rifiutato vino, birra e il suo amato spritz, spiegando con naturalezza: “ Niente alcolici, ho fatto un fioretto ”. Una scelta che resterà in vigore fino alla settimana precedente al 25 dicembre, un periodo scelto come segno di devozione in vista delle festività natalizie. Leggi anche: “Lui al Quirinale dopo Mattarella”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

