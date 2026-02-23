La decisione della Corte Suprema Usa sui dazi segnala che l’agenda nazionalista di Trump sta crollando

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti durante l’amministrazione Trump, provocando una battuta d’arresto alla sua politica commerciale nazionalista. La decisione deriva da una disputa legale sulla legittimità di tali tariffe, che avevano provocato tensioni con altri paesi. Trump reagisce con durezza, accusando i giudici di aver ostacolato il suo approccio protezionista. La vicenda apre nuovi scenari nelle relazioni economiche internazionali.

Donald Trump è furioso: la sentenza della Corte Suprema che ha polverizzato i suoi dazi globali è la sconfitta più bruciante della sua doppia carriera presidenziale. La reazione è quella solita del repertorio sovranista: insultare i giudici. “Folli”, “cagnolini servili”, “antipatriottici”, un florilegio di improperi che ricorda da vicino la prosa del ministro Nordio ogni volta che una toga osa applicare la legge anziché le direttive del governo. Ma la realtà è più solida del chiasso mediatico. A Washington c’è ancora chi esercita la funzione giudiziaria in autonomia, erigendo un bastione contro l’arroganza autoritaria della politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dazi, P.Reichlin: “con decisione Corte Suprema agenda economica Trump sconvolta”La Corte Suprema ha deciso di bloccare i dazi imposti dall’amministrazione Trump, causando un forte impatto sulle sue strategie economiche.

Dazi Usa: la decisione della Corte Suprema che decreterà il destino dell’economia mondialeLa Corte Suprema degli Stati Uniti si appresta a pronunciarsi su una questione chiave riguardante i dazi imposti durante l’amministrazione Trump.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dazi: la Corte Suprema frena Trump - ISPI; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Violata legge federale; Dazi, che cosa cambia dopo la sentenza della Corte Suprema Usa; Dazi Trump, quanto hanno incassato gli Usa e cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema.

«Sono John Barron, la Corte Suprema ha sbagliato», il mistero della telefonata in diretta tv: era Trump?Una telefonata che diventa un mistero. Un uomo che dice di essere un elettore repubblicano, chiama la tv C-Span per esprimere la propria opinione sulla decisione della Corte Suprema Usa di bocciare i ... msn.com

Trump ai confini del potere: analisi e conseguenze economiche e politiche della decisione della Corte sui daziCome leggere il pronunciamento nel rapporto tra giudici ed esecutivo Usa. E il precedente del caso Federal Reserve ... corriere.it

Dopo la sentenza con cui la Corte Suprema ha giudicato illegittimi molti dei dazi introdotti negli ultimi mesi da Donald Trump, la sua amministrazione sta già provando a reintrodurli con altre modalità - facebook.com facebook

Dopo la sentenza della Corte suprema sui dazi di Trump si spacca la maggioranza conservatrice. Ora che è stato riaffermato il primato del Congresso pesa l’incognita dei rimborsi miliardari x.com