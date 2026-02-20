Dazi PReichlin | con decisione Corte Suprema agenda economica Trump sconvolta

La Corte Suprema ha deciso di bloccare i dazi imposti dall’amministrazione Trump, causando un forte impatto sulle sue strategie economiche. La sentenza mette in discussione l’uso delle tariffe come strumento di politica commerciale, evidenziando che erano state adottate senza rispettare le norme costituzionali. Questa decisione arriva in un momento in cui l’amministrazione cercava di rafforzare la propria posizione economica. La conseguenza è un’ampia revisione delle tariffe già in vigore e delle future politiche commerciali.

(Adnkronos) – "E' una bella botta per gli obiettivi che si poneva il Presidente e sicuramente l'agenda economica proposta dall'Amministrazione viene sconvolta perché le tariffe erano state utilizzate chiaramente in violazione dalle norme Costituzionali e quindi invocando uno stato di emergenza, ma di fatto servivano a degli obiettivi economici e politici di altro genere. Quindi.

