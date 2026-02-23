la corte penale internazionale presenta le accuse contro rodrigo duterte

Rodrigo Duterte ha ordinato personalmente operazioni che hanno portato alla morte di molte persone, accusano ora i giudici della Corte penale internazionale. La causa di queste accuse deriva dalle azioni intraprese durante la sua lotta alla droga, che hanno coinvolto omicidi extragiudiziali. Testimoni hanno dichiarato di aver visto Duterte dare ordini diretti o approvare le uccisioni di sospetti criminali. La vicenda si svela attraverso documenti e testimonianze raccolte nel corso delle indagini.

Il viceprocuratore della Cpi, Mame Mandiaye Niang, ha dichiarato che il procedimento giudiziario in corso all’Aja, nei Paesi Bassi, dimostra che “i potenti non sono al di sopra della legge”. Duterte, 80 anni, che aveva guidato le Filippine dal 2016 al 2022, non ha partecipato all’udienza e sarà assente per tutta la settimana, dato che il 20 febbraio la Cpi aveva approvato la sua richiesta di non comparire. “Duterte ha autorizzato omicidi e selezionato personalmente alcune delle vittime”, ha dichiarato. L’ex presidente respinge queste accuse, aveva dichiarato alla stampa prima dell’udienza il suo avvocato Nicholas Kaufman. 🔗 Leggi su Internazionale.it

