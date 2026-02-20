UEFA e FIFA denunciate alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini di guerra
UEFA e FIFA sono state denunciate alla Corte Penale Internazionale per aver contribuito, secondo le accuse, a crimini di guerra. La denuncia nasce dall’ipotesi che le due organizzazioni abbiano favorito l’uso dello sport come strumento di propaganda e ricompensa nei territori coinvolti nel conflitto. Gli avvocati che seguono il caso sostengono che le autorità calcistiche abbiano collaborato con regimi che commettono violazioni dei diritti umani. La questione riguarda anche le recenti partite disputate in regioni contese e il ruolo delle federazioni internazionali.
Un fronte legale di risonanza globale mette sotto esame la responsabilità delle principali autorità calcistiche internazionali. La Corte Penale Internazionale dell'Aia è chiamata a valutare accuse che coinvolgono la FIFA e l'UEFA in relazione a dinamiche sportive nei territori palestinesi occupati, con potenziali effetti sulla governance del calcio e sui meccanismi di partecipazione alle competizioni internazionali. La denuncia, avanzata da gruppi impegnati per i diritti umani, *segna* che le istituzioni sportive avrebbero favorito o tollerato la partecipazione di club israeliani presenti in insediamenti illegali costruiti su terreni sottratti al popolo palestinese.🔗 Leggi su Mondosport24.com
