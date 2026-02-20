UEFA e FIFA denunciate alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini di guerra

Un fronte legale di risonanza globale mette sotto esame la responsabilità delle principali autorità calcistiche internazionali. La Corte Penale Internazionale dell'Aia è chiamata a valutare accuse che coinvolgono la FIFA e l'UEFA in relazione a dinamiche sportive nei territori palestinesi occupati, con potenziali effetti sulla governance del calcio e sui meccanismi di partecipazione alle competizioni internazionali. La denuncia, avanzata da gruppi impegnati per i diritti umani, *segna* che le istituzioni sportive avrebbero favorito o tollerato la partecipazione di club israeliani presenti in insediamenti illegali costruiti su terreni sottratti al popolo palestinese.🔗 Leggi su Mondosport24.com

