Caso Almasri l’Italia deferita all’Assemblea degli Stati Parte della Corte penale internazionale

L’Italia si trova sotto esame internazionale a seguito del caso Almasri, che coinvolge la vicenda di Osama Njeem Almasri. La questione ha portato il nostro Paese a essere deferito all’Assemblea degli Stati Parte della Corte penale internazionale, suscitando un’attenzione crescente sulla gestione di questa delicata situazione.

L’Italia – a causa della vicenda di Osama Njeem Almasri – di nuovo nel mirino delle autorità europee. Roma è stata deferita all’Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale (Cpi) per il caso dell’ex capo della polizia giudiziaria libica e comandante della milizia Rada, accusato di aver commesso torture e violenze ai danni dei detenuti nel carcere di Mitiga. La decisione è stata presa dalla Camera preliminare della Corte e sarà discussa nell’ambito della prossima riunione dell’Assemblea, in programma per il mese di dicembre. La vicenda rappresenta un nuovo problema per il governo italiano riguardo al caso del comandante libico, arrestato in Libia a novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Almasri Italia

Ultime notizie su Almasri Italia

