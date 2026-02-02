Crac Carisp in scadenza i termini per i risarcire gli ex azionisti | Fondamentale agire per evitare la prescrizione

Scadono a breve i termini per gli ex azionisti della Cassa di Risparmio di Cesena, ora Crédit Agricole, di far valere i loro diritti. Chi ha ancora intenzione di chiedere un risarcimento deve muoversi in fretta, perché se aspetta troppo rischia di perdere l’opportunità di agire. Le procedure sono in corso, ma il tempo stringe e ogni giorno che passa riduce le possibilità di ottenere un eventuale risarcimento.

Federconsumatori di Forlì-Cesena "ricorda che nel 2016 le azioni della Cassa di Risparmio di Cesena furono azzerate, causando perdite ingenti a numerosi risparmiatori" Stanno per scadere i termini per promuovere l'azione di risarcimento relativa alle azioni della Cassa di Risparmio di Cesena, oggi Crédit Agricole. Ne dà notizia una nota di Federconsumatori provinciale che sottolinea: "È fondamentale che tutti gli ex azionisti che, fino ad oggi, non hanno intrapreso alcuna iniziativa provvedano quanto prima ad agire per tutelare i propri diritti. In particolare, è indispensabile inviare almeno una raccomandata AR idonea a interrompere l'imminente prescrizione, al fine di non perdere definitivamente la possibilità di ottenere il risarcimento delle somme investite".

