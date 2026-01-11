Una recente sentenza a Busto Arsizio stabilisce un risarcimento di 20.000 euro a favore di un’impiegata delle Poste discriminata a causa della sua malattia. La decisione rappresenta un passo significativo nella tutela dei lavoratori fragili, evidenziando l’importanza di rispettare i diritti e le condizioni di chi si trova in situazioni di vulnerabilità sul luogo di lavoro.

Busto Arsizio (Varese), 11 gennaio 2026 – Una sentenza che pesa come un macigno e che segna un precedente importante sul tema dei lavoratori fragili. Il giudice del lavoro del tribunale di Busto Arsizio, Francesca La Russa, ha riconosciuto come discriminatoria la condotta di Poste Italiane nei confronti di una sua dipendente malata oncologica, dichiarando il diritto della lavoratrice a un risarcimento del danno. Posizioni . Al centro della causa, un tema quanto mai attuale: la tutela dei lavoratori fragili e la nuova concezione di disabilità stabilita dalla normativa europea e italiana. “Si è discusso di uguaglianza e degli accomodamenti ragionevoli, a partire dal lavoro agile, necessari per consentire ai dipendenti fragili di rimanere inclusi nella vita lavorativa ”, spiega l’avvocato milanese Giuseppe Colucci, legale della dipendente che ha affrontato Poste Italiane in tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Io, impiegata delle Poste discriminata per la mia malattia”: il giudice le riconosce 20mila euro di risarcimento

