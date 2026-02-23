La Correggese affonda | Presi gol da Gialappa’s

La Correggese subisce una sconfitta pesante dopo aver subito tre gol dalla Pistoiese, causata da errori difensivi e poca precisione in attacco. La squadra locale fatica a contenere gli avversari e commette diverse ingenuità che favoriscono le ripartenze avversarie. I cambi effettuati nel secondo tempo non riescono a invertire il risultato. La partita si conclude con una sconfitta netta e un risultato che lascia molte questioni aperte.