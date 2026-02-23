La Correggese affonda | Presi gol da Gialappa’s
La Correggese subisce una sconfitta pesante dopo aver subito tre gol dalla Pistoiese, causata da errori difensivi e poca precisione in attacco. La squadra locale fatica a contenere gli avversari e commette diverse ingenuità che favoriscono le ripartenze avversarie. I cambi effettuati nel secondo tempo non riescono a invertire il risultato. La partita si conclude con una sconfitta netta e un risultato che lascia molte questioni aperte.
CORREGGESE 0 PISTOIESE 3 CORREGGESE (4-4-2): Narduzzo (1’ st Mantini); Ghizzardi, Ferraresi, Panizzi, Marino; Taparelli (8’ st Tourè), Motti, Squarzoni (15’ st Manuzzi), Toccaceli (1ì st Barbuti); Siligardi (1’ st Saccà), Formato; a disp. Giorgini, Errichiello, Malcisi, Berni. All. Marchini. PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa, Gennari, Bertolo (33’ st Accardi), Tempre; Campagna, Della Latta, Rossi (15’ st Biagi); Pinzauti (17’ st Rizq), Saporetti (28’ st Russo), Kharmoud (15’ st Sciortino). A disp. Magalotti, Pellegrino, Cuomo, Sangare. All. Lucarelli. Arbitro: Polizzotto di Palermo (Cusimano di Palermo e Riccobene di Enna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Napoli-Fiorentina, Vanoli: “Presi gol da evitare. Ora inizia il nostro campionato, servono punti”La Fiorentina torna a perdere e peggiora la sua situazione in campionato.
Leggi anche: Il crema porta via un punto dal "borelli». espulso berni nel finale. Correggese: pareggio. Non basta Giorgini-gol