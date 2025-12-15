Il crema porta via un punto dal borelli espulso berni nel finale Correggese | pareggio Non basta Giorgini-gol

CORREGGESE 1 CREMA 1 CORREGGESE: Mantini, Motti (15’ st Truzzi), Panizzi, Galli, Ferraresi, Giorgini (15’ st Carini), Taparelli, Manuzzi (42’ st Squarzoni), Lucatti (15’ st Berni), Siligardi, Calì (27’ st Barbuti). A disp.: Narduzzo, Gualdi, Piccolo, Zarrillo. All.: Domizzi. CREMA: Ferrara, Arpini, Azzali, Erman, Maccherini, Camilleri, Abba (22’ pt Varisco), Latini, Recino, Mozzanica, Gramignoli (28’ st Vailati). A disp: Maianti, Bettinelli, Niculae, Valdameri, Tomella, Invernizzi, Neci. All.: Piccolo. Arbitro: Nicole Puntel di Tolmezzo (Sibilio e Alfieri). Reti: 43’ pt Giorgini; 4’ st Recino. Note: ammoniti Erman, Maccherini, Camilleri, Giorgini. Sport.quotidiano.net

