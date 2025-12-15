Il crema porta via un punto dal borelli espulso berni nel finale Correggese | pareggio Non basta Giorgini-gol
CORREGGESE 1 CREMA 1 CORREGGESE: Mantini, Motti (15’ st Truzzi), Panizzi, Galli, Ferraresi, Giorgini (15’ st Carini), Taparelli, Manuzzi (42’ st Squarzoni), Lucatti (15’ st Berni), Siligardi, Calì (27’ st Barbuti). A disp.: Narduzzo, Gualdi, Piccolo, Zarrillo. All.: Domizzi. CREMA: Ferrara, Arpini, Azzali, Erman, Maccherini, Camilleri, Abba (22’ pt Varisco), Latini, Recino, Mozzanica, Gramignoli (28’ st Vailati). A disp: Maianti, Bettinelli, Niculae, Valdameri, Tomella, Invernizzi, Neci. All.: Piccolo. Arbitro: Nicole Puntel di Tolmezzo (Sibilio e Alfieri). Reti: 43’ pt Giorgini; 4’ st Recino. Note: ammoniti Erman, Maccherini, Camilleri, Giorgini. Sport.quotidiano.net
Dolore al Collo Esercizio del Fisioterapista #cervicale #cervicalgia #fisioterapia
Crema. Il Collegium Vocale porta in concerto Bach x.com
C’è anche il multisala Porta Nova di Crema tra le36 le sale da spettacolo finanziate dalla regione Lombardia con la misura d’investimento rivolta alle imprese che operano nella filiera del cinema, del teatro, della musica e della danza. - facebook.com facebook