La Fiorentina torna a perdere e peggiora la sua situazione in campionato. I viola sono stati sconfitti al Maradona dal Napoli, arrivando alla terza sconfitta in una settimana. Vanoli ha commentato: “Abbiamo preso gol da evitare. Ora inizia il nostro campionato, servono punti.” La squadra deve subito reagire, perché il percorso si fa difficile.

Napoli, 31 gennaio 2026 - Ennesima sconfitta, la terza in sette giorni per la Fiorentina, che perde al Maradona contro il Napoli dopo aver ceduto il passo a Cagliari e Como in Coppa Italia. Squadra di Conte incerottata ma vincente, in gol con Vergara e Gutierrez. Inutile la prima rete in maglia viola di Solomon. Questa l'analisi di Paolo Vanoli nel dopo gara. "Dobbiamo essere più attaccati alla partita perché lo avevo detto che sarebbe stato un primo tempo di sofferenza dopo la loro eliminazione in Champions League. Non dovevamo prendere quel gol nel primo tempo. Gli errori individuali ci stanno un po' penalizzando, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e secondo me meritavamo qualcosa in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Fiorentina, Vanoli: “Presi gol da evitare. Ora inizia il nostro campionato, servono punti”

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Paolo Vanoli esprime delusione per i gol subiti e il risultato.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, la Fiorentina riflette sulle occasioni perse e sugli errori commessi.

