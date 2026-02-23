Sanremo 2026 conferenza di apertura del 76° Festival con Carlo Conti e Laura Pausini

Carlo Conti e Laura Pausini hanno presentato i dettagli del 76° Festival di Sanremo durante la conferenza di apertura, svelando il programma e le novità dell'edizione 2026. La manifestazione si svolgerà tra musica, spettacolo e incontri con il pubblico, attirando l’attenzione di molti appassionati. La conferenza ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, degli sponsor e dei vertici RAI, che hanno condiviso le prime anticipazioni sulla kermesse. La macchina organizzativa è ormai avviata.

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, conferenza di apertura del 76° Festival con Carlo Conti e Laura Pausini

Ecco le dichiarazioni di Carlo Conti, Laura Pausini, delle istituzioni, degli sponsor e dei vertici RAI nel racconto minuto per minuto della conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2026. Ore 13:39, Laura Pausini parla dei suoi ricordi al Festival e il suo legame con l'Italia: « Sono orgogliosa di essere italiana ma ho inglobato diverse culture. Il premio più importante è stato quello vinto qua a Sanremo nel '93, ieri durante le prove sono andata nel punto esatto in cui Pippo mi ha alzato la mano per decretarmi vincitrice. L'album in cui celebro anche canzoni del Festival è stato progettato prima.