Inter News 24 Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa di Napoli e Inter senza peli sulla lingua. Vediamo cosa ha detto. In vista della delicata sfida tra Napoli e Cremonese, il tecnico Davide Nicola, allenatore esperto in missioni salvezza e noto per il suo grande carisma, ha analizzato il momento del campionato in conferenza stampa. L’allenatore della compagine grigiorossa non ha risparmiato elogi per la capolista, ma ha inserito nel gotha del calcio italiano anche gli azzurri. Secondo Nicola, i partenopei e la Beneamata — guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei milanesi — rappresentano le formazioni più complete e competitive del torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nicola in conferenza stampa senza peli sulla lingua: «Napoli e Inter…»

